Президент Пакистана Ариф Алви призвал власти Франции воздержаться от «дискриминационной позиции».

Пакистанский лидер выступил на семинаре на тему «Религиозные свободы и права меньшинств» в Исламабаде, сообщает Radio Pakistan.

Глава государства осудил принятый на днях в Национальном собрании Франции законопроект о «сепаратизме». По его словам, этот документ будет способствовать усилению дискриминации в отношении мусульман во Франции.

В то же время он подчеркнул, что оскорбление пророка Мухаммеда под предлогом свободы выражения и религии считается нападением на мусульманское общество.

Власти Франции подготовили законопроект, предусматривающий дискриминацию в отношении мусульман, число которых в этой стране составляет почти 6 млн.

Законопроект изначально носил название «Борьба с исламским сепаратизмом», однако на фоне общественной критики был переименован в «Принципы, укрепляющие уважение к республиканским ценностям».

Документ предполагает ограничения для мусульман почти во всех сферах их деятельности.

В частности, он предусматривает вмешательство в деятельность мечетей и мусульманских обществ, а также контроль над финансированием мусульманских обществ и неправительственных организаций.

Законопроект был одобрен в Национальной ассамблее Франции 16 февраля и поступит на голосование в Сенате 30 марта.

В Париже по призыву представителей НПО, журналистов, ученых и правозащитников прошла многолюдная акция протеста, участники которой заявили, что законопроект будет способствовать усилению дискриминации в отношении мусульман.

Minval.az