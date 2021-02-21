Около 55-60 процентов терактов в Турции организуются по подстрекательству из-за границы.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«В прошлом году в Турции предотвращено 248 терактов, в том числе с участием смертников. С начала текущего года в стране предотвращен 21 теракт», — цитирует министра «Анадолу».

По словам Сойлу, разведслужбы, Генштаб ВС, Минобороны и МВД Турции работают в координации по борьбе с терроризмом.

Глава МВД также сообщил, что с 15 июля 2016 года благодаря усилиям турецких властей ряды террористических организаций покинули 893 человека.

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