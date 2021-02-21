Основатель американской компании Blackwater, бывший морской котик Эрик Дин Принс и ряд западных экспертов в области безопасности дважды разрабатывали план свержения признанного ООН Правительства национального согласия Ливии (ПНС) в Триполи, оказывая при этом активную военную и разведывательную поддержку вооруженным формированиям Халифы Хафтара.

Об этом свидетельствуют данные секретного доклада экспертов Комитета по санкциям СБ ООН по Ливии, попавшие в распоряжение агентства «Анадолу».

Согласно докладу, хорошо профинансированная операция по смене власти в Ливии была запланирована на июнь 2019 года. Предполагалось задействовать ударные вертолеты, самолеты-разведчики, военные суда, обеспечить необходимую разведывательную поддержку.

В рамках операции под кодовым названием «Проект Опус» (Project Opus), планировалось также похищение и физическое устранение ряда высокопоставленных лиц.

Руководство и финансирование операции было поручено трем компаниям из ОАЭ: Lancaster 6 DMCC, L-6 FZE и Opus Capital Asset Limited FZE.

У руля вышеуказанных компаний находились три западных специалиста в сфере безопасности: австралиец Кристиан Поль Дюррант, британка Аманда Кейт Перри и южноафриканец Стивен Джон Лоудж.

Эксперты ООН обвинили эти компании и их руководителей в нарушении эмбарго СБ ООН на поставки оружия в Ливию.

Первый план предполагал закупку военных вертолетов для поддержки Хафтара из Иордании. Однако после того, как в Аммане узнали о деталях плана, 18 июня 2019 года было принято решение о приостановке реализации оборонного контракта.

В итоге реализовать план помог бывший морской котик, основатель Blackwater Эрик Дин Принс, контролировавший компании в Болгарии, на Бермудских островах и в Австрии, по линии которых были закуплены военные самолеты и иные средства авиации.

Эрик Принс — родной брат Бетси ДеВос — министра образования США при администрации Дональда Трампа, 14 апреля 2019 года в Каире предложил Халифе Хафтару начать операцию.

Первая операция была отменена 29 июня 2019 года, когда группа из 20 человек, высадившаяся в Ливии, была эвакуирована на Мальту.

Группы наемников, задействованных в операции Opus, были вновь размещены в Ливии в апреле и мае 2020 года. Причем на этот раз поставки вооружения были осуществлены Эмиратами. Однако вторая операция была также отменена на том основании, что самолеты, которые предполагалось использовать, были уязвимы для систем противовоздушной обороны ПНС Ливии.

Minval.az