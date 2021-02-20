Правительство Нигерии заявило в субботу, что не платило и не собирается платить выкуп за освобождение школьников и учителей, похищенных в школе города Кагара (штат Нигер). Об этом сообщила газета Vanguard со ссылкой на министра информации и культуры Нигерии Лая Мохаммеда. Он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что заложники освобождены в обмен на уплаченный властями выкуп в 800 млн найр (около $2 млн).

«Мы используем различные меры, но категорически против выкупа, — цитирует министра газета. — Мы не отвергаем предложений о посредничестве, но не собираемся раскрывать общую стратегию».

В четверг газета Daily Trust сообщила, что власти Нигерии и штата Нигер на западе страны начали переговоры с бандитами, которые 17 февраля захватили в заложники и насильно увели из школы-интерната в городе Кагара 42 человек, в том числе 27 учащихся.

Три месяца назад в городе Канкара в соседнем штате Кацина вооруженные люди похитили в школе более 300 учащихся. Через пять суток они были освобождены после уплаты крупного выкупа, отмечает газета. Власти отрицают этот факт.

На этот раз, по данным Daily Trust, решено попытаться использовать неформальные каналы для освобождения похищенных. По данным источника, власти обратились к старейшинам народности фула с просьбой выйти на контакт с похитителями и завязать переговоры об освобождении. Уже удалось выяснить, что похитители — молодые люди из народности фула, которые скрываются в лесах штата Кадуна.

Minval.az