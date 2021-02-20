Палестинский руководитель Махмуд Аббас издал в субботу указ об освобождении всех политических заключенных. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Maan.

Указ «об освобождении всех задержанных и заключенных в тюрьмах по политическим мотивам и убеждениям, а также за принадлежность к той или иной политической структуре» стал частью подписанного Аббасом декрета об усилении гражданских свобод. Новый закон был принят в преддверии запланированных на май и июль парламентских и президентских выборов.

Он, в частности, предусматривает «создание атмосферы гражданских свобод на всех территориях Палестины», включая свободу проводить политические и общенациональные собрания и митинги, запрет на задержания, аресты, судебное преследование или привлечение к ответственности из-за политических убеждений или принадлежности к той или иной политструктуре.

Кроме того, декрет разрешает проведение избирательной кампании во всех ее формах, включая публикации в прессе и проведение собраний и конференций без какой-либо дискриминации. В законе отмечается, что палестинская полиция несет исключительную ответственность за защиту избирательных участков и обеспечение правопорядка во время выборов на территории Палестины.

Принятие этого нормативного акта было предусмотрено итогами межпалестинского диалога в Каире в начале февраля. Тогда противоборствующие палестинские фракции достигли консенсуса по проведению всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, договорившись устранить последствия многолетнего политического раскола во всех его аспектах.

Minval.az