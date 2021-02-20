В американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38 Talonво время учебного полета. Оба пилота погибли, сообщил телеканал Foxnews.

Двухместный реактивный самолет упал около 17:30 недалеко от регионального аэропорта Монтгомери возле поля Даннелли. Он разбился около жилого района, но не задел никаких строений.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители национальной гвардии ВВС. Самолет NorthropT-38 Talon используется не только в учебных миссиях ВВС США, но и в военно-морских силах.

ВВС Национальной гвардии Алабамы имеет три основные базы по всему штату, расположенные в Бирмингеме, Дотане и Монтгомери (недалеко от места крушения).

Учебную команду обычно составляют инструктор и студент-пилот.

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