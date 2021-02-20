Учитывая распространение коронавируса в Иране, в частности в юго-западной провинции Хузестан, принято решение закрыть границы с Ираком.

Об этом сказал глава исполнительного штаба Национального комитета по борьбе с коронавирусом и министр внутренних дел Ирана Абдул-Реза Рахмани Фазли, сообщает IRNA.

По его словам, учитывая приближающийся праздник Новруз, запрещены какие-либо массовые мероприятия и празднества. Также будет осуществляться серьезный контроль за междугородним передвижением.

Фазли добавил, что приняты соответствующие решения для поставки в Иран вакцин.

Отметим, что на сегодня в Иране выявлен 1 566 081 случай заражения коронавирусом. Из этого числа 59 409 скончались, 1 337 877 человек вылечились.

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