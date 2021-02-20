Инцидент произошел в районе Инегёль.
На заводе взорвался паровой котел, после начался пожар. В результате один человек погиб, 6 человек получили травмы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в районе Инегёль.
На заводе взорвался паровой котел, после начался пожар. В результате один человек погиб, 6 человек получили травмы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Дата: 2021/02/20 17:46
Раздел: Мир
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