В турецкой провинции Бурса произошел взрыв на мебельной фабрике, сообщает АПА.

Инцидент произошел в районе Инегёль.

На заводе взорвался паровой котел, после начался пожар. В результате один человек погиб, 6 человек получили травмы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Minval.az