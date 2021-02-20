В Польше началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, сообщил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

«Мы можем сказать, что третья волна пандемии уже в Польше», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава ведомства пояснил, что в последнее время в стране увеличиваются показатели как суточного, так и недельного прироста граждан, у которых выявляют COVID-19.

Кроме того, Недзельский сообщил, что Минздрав выступает против замены медицинских масок на платки или пластиковые щитки. Он отметил, что данный вопрос был проанализирован совместно с медицинским советом, пишет ТАСС.

По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки коронавирус обнаружили у 9074 жителей Польши. Это максимальный показатель c 14 января, но значительно ниже значений, которые были зарегистрированы во время второй волны заболеваемости. Самый большой прирост зараженных зафиксировали в стране 24 ноября прошлого года — 32 733 случая. При этом в целом за время пандемии инфекцию выявили более чем у 1,6 млн поляков. Из них 41,8 тыс. скончались.

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