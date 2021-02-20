Из-за аномально холодной и снежной погоды в США начались проблемы с водоснабжением, трудности с водоснабжение испытывает почти половина жителей штата Техас — 15 млн человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Представитель комиссии штата Тиффани Янг также заявила, что из-за лопнувших труб в городе Остин, который находится в штате Техас, было потеряно более миллиарда литров воды.

Кроме того, у жителей Соединенных Штатов возникли проблемы с электроснабжением. Власти отмечают, что отслеживают перебои в подачи электроэнергии, пока без света остаются около 95 тыс. потребителей. В Техасе были организованы пункты по раздаче воды и продовольствия.

«Люди напуганы, расстроены и рассержены. В конечном итоге нам понадобятся более точные ответы на вопрос, почему мы в таком положении и как предотвратить повторение подобного явления», — рассказал мэр города Остина Стив Адлер.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что почти 50 человек погибли из-за аномально холодной погоды в США.

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