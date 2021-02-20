Россия атакует западные демократии, пытается ослабить НАТО и «европейский проект». Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности. Запись его выступления выложил на ютьюбе телеканал CBS.

«Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система также или еще более коррумпирована, чем их. Но весь мир знает, что это не так, — включая самих граждан России», — сказал Байден.

«Путин стремится ослабить европейский проект [Евросоюз] и союз НАТО… потому что Кремлю гораздо проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», — продолжил Байден.

По его словам, для США и Европы важно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также реагировать на хакерские атаки со стороны России, «чтобы защитить нашу коллективную безопасность».

В своей речи Байден также заявил о возвращении США на мировую арену и приверженности восстановлению отношений с европейскими партнерами. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — сказал американский президент.

Minval.az