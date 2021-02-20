Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для победы над пандемией коронавируса надо вакцинировать все население Земли. Об этом в пятницу, 19 февраля, она заявила на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи G7, передает РИА Новости.

По словам Меркель, пандемия коронавируса будет побеждена, когда все люди на планете будут вакцинированы. Она объяснила, что продолжительное распространение вируса в больших масштабах способствует его мутации.

“Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать”, — добавила канцлер.

Также она отметила, что необходимо «очень быстро получить вакцины для COVAX — механизма ВОЗ для справедливого распределения препаратов среди всех стран. При этом, отметила Меркель, должен быть соблюден баланс между помощью другим странам и обязанностью правительства позаботиться о собственных гражданах.

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