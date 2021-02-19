Президент Танзании Джон Магуфули призвал жителей молиться три дня подряд, чтобы страна смогла победить болезни.

По словам Магуфули, болезни всегда будут существовать.

«Прошу танзанийцев еще раз, в ситуации, когда разлад, продолжим молиться богу. Давайте начнем сегодня – с наших мусульманских братьев, завтра в субботу будут молиться наши братья-адвентисты, и в воскресенье – братья-христиане», — сказал президент, слова которого приводит «Газета.ру».

Политик подчеркнул, что в прошлом году Танзания смогла «победить» и не вводить изоляцию, сохранив экономику.

Танзания не обновляла данные по смертности и заражаемости коронавирусом с мая 2020 года.

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