После операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») в районе Гара на севере Ирака, главари террористической организации РКК пребывают в состоянии сильной паники, а возможности для деятельности боевиков этой кровавой структуры значительно сузились. Это подтверждают и данные разведслужб, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в пятницу в провинции Измир.

Глава оборонного ведомства отметил, что последняя операция на севере Ирака была организована на основе подтвержденной информации разведывательных служб о подготовке террористами РКК новых атак с территории Ирака.

Турецкий министр напомнил, что антитеррористическая операция в районе Гара, в которой были задействованы более 40 самолетов ВВС Турции, была начата 10 февраля в 02.55 по турецкому времени. Были успешно уничтожены 48 объектов террористов.

Турция уважает территориальную целостность соседних стран, в том числе Ирака, поэтому операция Pençe Kartal-2 была проведена в координации со странами-союзниками, констатировал глава Минобороны.

«Террористической организации РКК был нанесен тяжелый удар в районе, который террористы считали «неприступным». Все цели террористов в зоне, площадью в 75 км в ширину и 25 км в глубину, были успешно уничтожены. Главари террористической организации осознают, что им уже негде скрыться», — подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства уточнил, что в ходе операции Pençe Kartal-2 были нейтрализованы 53 террориста, в том числе четыре главаря террористов.

Minval.az