Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана, заявил американский министр обороны Ллойд Джеймс Остин.

«Он заверил союзников по НАТО, что США не будут поспешно или неорганизованно выводить войска из Афганистана», — говорится в сообщении Пентагона.

Остин напомнил, что США в настоящее время «тщательно изучают» свое соглашение с движением «Талибан», чтобы определить, придерживались ли его условий все стороны.

Вашингтон заключил соглашение с талибами 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. «Талибан» обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США — вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Minval.az