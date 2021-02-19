Госдепартамент США «глубоко обеспокоен» политическими событиями в Грузии и призывает стороны избегать эскалации, указано в комментарии официального представителя ведомства Неда Прайса.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию», – отметил Прайс.

В заявлении подчеркивает, что США также призывают власти Грузии «действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона».

Minval.az