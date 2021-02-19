Соединенные Штаты отозвали заявление администрации бывшего президента Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана из-за «ядерной сделки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо и.о. постпреда США при организации Ричарда Миллса членам Совета Безопасности ООН.

В своем обращении Миллс указывает, что власти США отзывают направленные ранее письма и отмечает, что Соединенные Штаты считают остающимися в силе меры, указанные в ряде параграфов резолюции 2231.

В частности, речь идет о параграфе 7, который отменяет действие резолюций о введении санкций против Ирана.

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