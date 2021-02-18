Управление по противоракетной обороне (ПРО) министерства обороны Израиля начинает совместно с агентством по ПРО США разработку системы «Хец-4» («Стрела-4»), которая заменит систему «Хец-2».

«Управление по противоракетной обороне Минобороны Израиля и Агентство по ПРО США начали разработку системы «Хец-4», которая станет следующим поколением эндо-экзоатмосферных перехватчиков в системе ПРО «Хец», которая сегодня состоит из перехватчиков «Хец-2» и «Хец-3». «Хец-4» предназначена для противостояния широкому спектру угроз в регионе и заменит «Хец-2» в течение следующих десятилетий», — приводит ТАСС сообщение израильского Минобороны.

Комплекс «Хец-2» предназначен для перехвата баллистических ракет с дальностью полета до трех тыс. км. Система «Хец-2» была поставлена на вооружение Армии обороны Израиля в 2000 году.

Minval.az