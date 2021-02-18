Житель Сингапура через несколько часов после получения первой дозы вакцины от коронавируса Pfizer — BioNTech был доставлен в больницу, где у него произошла остановка сердца. Вместе с тем в распространенном в четверг заявлении Минздрава отмечается, что прививка не стала причиной случившегосяю, сообщает ТАСС.

«72-летний мужчина утром 16 февраля получил первую дозу вакцины, а ночью был госпитализирован. Согласно предварительному заключению больницы, признаков того, что остановка сердца произошла из-за вакцинации, не обнаружено», — указывается в сообщении. При этом в ведомстве добавили, что «в анамнезе пациента присутствуют онкологическое заболевание, гипертония и гиперлипидемия».

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что «мужчина был допущен к вакцине после осмотра специалистами».

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