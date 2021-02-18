Кипр с 1 марта присвоит странам-поставщикам туристов цвета в зависимости от риска по COVID-19, от них будут зависеть требованиях к туристам, пишет портал In-Cyprus в четверг.

Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан 56 стран, в том числе, России. С этой даты будет также возобновлена выдача туристических виз россиянам, оформить их можно будет онлайн.

«Страны, из которых на Кипр поедут туристы, будут разделены по цветам в зависимости от уровня риска по COVID-19. Это касается Великобритании, России, Израиля и других государств», — пишет портал.

Путешественникам из «зеленых» стран потребуется бесплатный тест ПЦР по прибытии. Это требование будет отменено с 1 апреля. Прибывающим из «оранжевых» стран нужен будет ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до поездки. Гостям из «красных» стран понадобятся оба этих теста.

«Цветовая категория стран будет пересматриваться еженедельно», — отмечает портал.

Проходить карантин путешественникам не понадобится. Среди исключений — гости из Великобритании, для них требование обязательной 7-дневной изоляции будет действовать как минимум до конца марта.

Доходы от туризма составляют 13% ВВП Кипра.

Minval.az