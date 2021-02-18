Американская телеведущая Карен Хадсон-Сэмюэлс умерла на следующий день после того, как сделала прививку от коронавируса. Как сообщает CBS Detroit, 68-летняя журналистка скончалась у себя дома в Детройте.

Хадсон-Сэмюэлс была найдена мертвой ее супругом вечером 16 февраля. За день до этого она вакцинировалась от COVID-19. Пока специалисты не могут назвать точную причину смерти, патологоанатом проведет вскрытие с целью выяснить обстоятельства произошедшего.

«Мы подозреваем, что это мог быть просто инсульт, но обычные побочные эффекты вакцины могли его замаскировать. Надеюсь, мы скоро все узнаем из отчета о вскрытии», — сообщил муж.

За время карьеры на местном канале WGPR-TV, вещающем для зрителей в штате Мичиган, Хадсон-Сэмюэлс успела поработать ведущей, продюсером и руководителем отдела новостей. Она также создала специальный музей, посвященный развитию новостного телевидения в регионе.

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