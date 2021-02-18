Начиная с июля 2015 года силы безопасности Турции уничтожили более 12,9 тыс террористов, из них 6 тыс на территории страны и более 6,9 тыс за ее пределами. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

Вместе с тем он констатировал, что за тот же период, в ходе операций, проведенных Турцией внутри и за пределами своих границ, страна потеряла 1259 человек, включая 401 солдата, 443 жандармов, 299 полицейских и 116 сотрудников служб безопасности.

По его словам, за последние 5 лет ликвидировано значительное количество главарей террористов РКК, которых группировка формировала годами.

«Борьба с терроризмом — это национальное дело, которое нужно держать выше любых политических противоречий»,-подчеркнул он.

Президент Эрдоган отметил, что “турецкий народ ценою своих жизней отстоял свою независимость и будущее, преподав исторический урок тем, кто пытался поставить Турцию на колени, используя для этого все средства — от террора до переворотов”.

Он добавил, что “Турция никогда не проливала и не будет проливать кровь ни в чем не повинных людей, не колонизировала отдельно взятую географию или общество в прошлом, и не будет делать этого впредь”.

Minval.az