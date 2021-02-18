Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс выразил мнение, что в связи с новыми штаммами коронавируса может понадобиться третья доза вакцины.

«Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина», — заявил Гейтс в интервью телеканалу CBS News.

«Тем людям, кто уже получил две прививки, может понадобиться третья. Я думаю, вполне вероятно, что у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы быть абсолютно уверенными, что когда эти варианты (коронавируса – ред.) достигнут США, вакцины будут защищать», — подчеркнул мультимиллиардер.

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