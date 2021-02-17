По меньшей мере десять человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,6 в южной части Ирана.

Об этом сообщил официальный представитель скорой помощи страны Моджтаба Халеди.

«К настоящему моменту 10 человек пострадали, однако данные о жертвах не поступали», — сообщил Халеди, которого цитирует «Репорт» со ссылкой на YJC.

Иранские сейсмологи в среду вечером зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, очаг которого располагался на границе провинции Исфахан и провинций Кохгилуйе и Бойерахмед. Ближайший к очагу населенный пункт — небольшой город Сисахт — расположен в 10 километрах от места подземных толчков.



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