Иран, Россия и Турция осуждают нападения Израиля на территорию Сирии, считают их нарушающими международное право и угрожающими безопасности в регионе, говорится в заявлении стран-гарантов «астанинского формата» по итогам встречи в Сочи.

«Россия, Турция и Иран осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить», — говорится в заявлении, которое зачитал на пленарном заседании спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В заявлении отмечается, что стороны договорились продолжать взаимодействие в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры», а также других террористических групп.

Также «страны-гаранты» обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, «подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу».

«Высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами», — говорится в документе.

Кроме того, как сообщил Лаврентьев, страны-гаранты приняли решение провести очередную, уже 16-ю по счету международную встречу по Сирии в астанинском формате в столице Казахстана Нур-Султане в середине 2021 года.

Minval.az