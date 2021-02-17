НАТО выразила Турции обеспокоенность по поводу закупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и считает, что они представляют угрозу для самолетов союзников по альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью германской газете Suddeutsche Zeitung.

«Я, как и другие 29 союзников, ясно выразил Турции свою обеспокоенность в связи с этим решением. Есть альтернативы, как, например, европейская система SAMP/T-System или американские Patriot», — сказал он. «Мы работаем над решением, но пока не продвинулись вперед», — признал генсек НАТО.

«Ясно то, что С-400 не могут быть интегрированы в систему ПВО НАТО, поскольку представляют угрозу для самолетов союзников», — считает Столтенберг.

Minval.az