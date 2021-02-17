Производитель масок для общественного здравоохранения Франции компания BioSerenity объявила во вторник, что она разработала первую «фильтрующую и обеззараживающую» маску против COVID-19 и других вирусов.

Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор BioSerenity Марк Фруэн, передает BFMTV.

«Эта маска, версия FFP которой уже сертифицирована, а 22 февраля ожидается сертификация хирургической версии, обладает способностью блокировать и уничтожать аэрозольные вирусы», – утверждает Фруэн.

Одноразовая маска рассчитана на ношение не более четырех часов.

Среди четырех слоев маски есть специальный «фильтрующий и дезинфицирующий» текстильный слой, который нейтрализует вирусы благодаря молекулам циклодекстрина и четвертичного аммиака. Благодаря им количество вируса снижается на 99,9% менее чем за 5 минут.

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