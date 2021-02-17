Минобороны Турции сообщило в среду о задержании на юге страны пятерых россиян, пытавшихся незаконно перебраться в страну из Сирии, одна из задержанных находится в розыске из-за причастности к террористической группировке «Исламское государство».

«На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ, и один гражданин Ливии», — говорится в сообщении ведомства.

Minval.az