Национальная ассамблея Франции 16 февраля большинством голосов приняла в первом чтении закон «Об укреплении республиканских принципов», который, по мнению мусульманской общины страны, носит исламофобский характер. Он также известен как “закон по борьбе с исламским сепаратизмом”.

За документ проголосовали 347 депутатов, против высказался 151 парламентарий.

Теперь законопроект должен быть одобрен Сенатом — верхней палатой парламента республики.

Законопроект включает более 50 статей, затрагивающих такие сферы, как права самоуправления и развитие образования, а также свобода собраний.

Законопроект дает возможность закрывать религиозные объединения, которые подозреваются в разжигании насилия и дискриминации по признаку пола.

Угрозы и оскорбления в адрес государственных должностных лиц на религиозной почве будут наказываться 5 годами тюремного заключения и штрафом в 75 тысяч евро.

Кроме того, религиозные организации должны будут отчитываться обо всех пожертвованиях свыше 10 тысяч евро, полученных из-за рубежа.

Minval.az