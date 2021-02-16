Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только атомная энергетика. Об этом сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.

Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества — достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат. Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа, сообщает РИА Новости.

Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.

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