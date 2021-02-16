Снегопад в Афинах частично парализовал работу транспорта и реализацию программы по вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Власти столичного региона решили отменить все намеченные на вторник записи на прививку.

Местных жителей призвали без необходимости не выходить на улицу.

Кроме того, одна из веток метрополитена, которая проходит по улице, не работает, наземный общественный транспорт также работает с перебоями.

В некоторых районах Афин из-за снегопада произошли сбои электроснабжения.

Minval.az