На 63-м году жизни умер Арне Соренсон — президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International, говорится в сообщении компании. Он был первым главой Marriott International не из семьи основателей. Об этом сообщает РБК.

В 2019 году ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. В начале февраля компания сообщила, что его рабочий график будет изменен из-за лечения.

Компанию Соренсон возглавил в 2012 году, после того как о сложении полномочий объявил Джон Уиллард Марриотт-младший. В сообщении Marriott International говорится, что Соренсон «вывел компанию на путь уверенного роста». Под его руководством в 2016 году было произведено поглощение сети отелей Starwood, сумма сделки составила $13 млрд. В марте 2020 года Соренсон объявил, что до конца года отказывается от своей зарплаты, средства от которой должны быть направлены на борьбу с пандемией COVID-19.

Marriott International основана в 1927 году Джоном Марриоттом-старшим. Она оказывает услуги по управлению более 6,5 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. В 2019 году Forbes поставил ее на первое место в списке крупнейших отельных сетей России: на тот момент компании принадлежало 29 гостиниц в 13 регионах с 6543 номерами. Доход от сдачи номеров за год составил $246 млн.

По всему миру Marriott International управляет отелями под брендами Marriott, Courtyard, Sheraton, Residence Inn и более чем десятком других.

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