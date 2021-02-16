Военные моряки России и Ирана в ходе учения в Оманском заливе провели операцию по освобождению судна, захваченного условными пиратами, сообщил во вторник Балтийский флот.

«Сегодня в районе проведения учения был разыгран эпизод освобождения судна, захваченного условными «пиратами». По замыслу учения группы антитеррора окружили «захваченное судно». Корабли ВМС Ирана и корвет «Стойкий» заняли позиции для огневой поддержки штурмовых групп», — говорится в сообщении флота.

«После подавления огневых точек, российское и иранское спецподразделения в считанные минуты провели штурм судна и обезвредили противника. Затем морские пехотинцы Балтийского флота и группа досмотра с иранского корабля провели совместные тренировки по проведению досмотровых операций», — отмечается в сообщении.

Российские и иранские военные моряки также провели учение по тушению условного пожара на одном из кораблей обеспечения, сообщил Балтфлот. 15 февраля участники маневров провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.

Minval.az