Израиль заблокировал поставку российской вакцины против коронавируса «Спутник V» палестинцам в секторе Газа, сообщиает The Guardian.

Министр здравоохранения Палестины заявила, что 2 тысячи доз, предназначенных для работников сферы здравоохранения, были задержаны на израильском контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан.

Источник в израильских силовых структурах сообщил газете, что палестинские власти ранее направили соответствующий запрос в Совет национальной безопасности Израиля, однако он пока находится на стадии рассмотрения. «Это не значит, что Израиль ответил на него отказом. Утверждения о том, что мы отказали в провозе вакцин, не соответствуют действительности», — пояснил собеседник издания.

Палестина стала первым государством на Ближнем Востоке, одобрившим российскую вакцину против коронавируса. Сообщалось, что страна намерена закупить 100 тысяч доз «Спутника V», еще 10 тысяч доз будут предоставлены ей бесплатно.

Minval.az