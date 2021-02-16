Ученые убеждены, что биологическая смерть – это еще не конец существования человека. Сознание, которое является по сути информационной сущностью, после смерти переходит на квантовый уровень, пишут «Актуальные новости».

Специалисты объяснили, что хранилище данного вида информации представляет собой микротрубки, которые состоят из белковых структур. После гибели физической оболочки тела они распространяются по просторам Вселенной. Таким образом, человек является фактически бессмертным. Физики привели в пример клиническую смерть, в результате которой мозг на некоторое время теряет квантовую информацию, которую можно считать душой. Возвратить ее можно только с помощью реабилитационных мероприятий. Такие выводы эксперты сделали, опираясь на постулаты квантовой физики. Ранее американский биолог Поль Ланц объяснил, куда человеческая душа отправляется после смерти тела.

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