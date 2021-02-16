В университетской больнице Ираклиона на Крите 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19, сообщает общественное телевидение ERT.

Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но, прежде чем его перевели в реанимацию, он умер, сообщает телеканал.

Врачи посчитали, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, отметив, что с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось, сообщает ТВ.

При этом для определения точных причин смерти врачи потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу. Вакцинация в Греции началась 27 декабря. Ежедневно сейчас делается более 20 тысяч прививок.

В Греции используют вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, отмечает РИА Новости. С 15 февраля стали делать прививки вакцины AstraZeneca, ее используют только для возрастной группы от 60 до 64 лет.

Minval.az