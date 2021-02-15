Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу заявил, что Вашингтон считает Рабочую партию Курдистана (РПК) ответственной за гибель 13 граждан Турции. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Госдепартамента.

В ходе беседы Блинкен «подчеркнул важность отношений с Турцией и общий интерес в борьбе с терроризмом».

«Стороны заверили, что будут укреплять сотрудничество и поддерживать политическое решение конфликта в Сирии. Госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников на севере Ирака и подтвердил мнение США о том, что террористы РПК несут [за это] ответственность», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

О беседе двух руководителей внешнеполитических ведомств также сообщал МИД Турции. По его информации, «были обсуждены все аспекты двусторонних отношений», в том числе борьба с терроризмом и деятельность РПК.

Ранее посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции из-за заявления Госдепартамента по поводу гибели 13 турецких граждан. Несмотря на утверждение Министерства национальной обороны Турции о том, что люди были убиты членами Рабочей партии Курдистана, в документе американского ведомства отмечалось, что Вашингтон «осуждает данные действия, если будет подтверждено, что граждане Турции погибли от рук РПК». В ответ президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке РПК, которую Анкара считает террористической организацией.

Minval.az