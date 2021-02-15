Мощный снегопад обрушился в понедельник на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда участились случаи ДТП.

Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до среды отменили занятия в учебных заведениях, было также прервано паромное сообщение через Босфор. В настоящее время снегопад в городе ослаб, однако автомобильное движение затруднено, коммунальные службы работают над расчисткой улиц. Аэропорты работают штатно.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней.

Minval.az