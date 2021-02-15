Следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах идентичны, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

«Да», — говорится в документе в ответ на соответствующий вопрос депутатов.

На вопрос о том, какое ведомство установило следы отравляющего вещества, в правительстве ФРГ сообщили, что «предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на нее нельзя ответить».

«Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена о бутылке с водой относительно ведомств, а также других объектов и их характеристик», — говорится в ответе кабмина.

Аналогичные ответы в документе даны на вопросы, от кого ведомства ФРГ получили данную бутылку и другие предметы со следами отравляющего вещества, а также где и как все эти предметы хранятся в настоящее время.

При том правительство ФРГ отрицает, что у него есть информация о том, что сотрудники берлинской клиники Charite были в должной мере защищены при контакте с Навальным после подозрения на отравление химическим веществом.

«У правительства нет сведений об этом», — говорится в ответе.

Minval.az