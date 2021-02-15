Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен инвестировать в ближайшие пять лет около $2 млрд в борьбу с изменением климата. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью германской газете Handelsblatt.

Средства Гейтс планирует вложить в стартап-компании и другие проекты. По его мнению, климатическую катастрофу следует предотвратить с помощью инновационных технологий. «Это возможно, но будет очень сложно», — считает основатель Microsoft.

Одновременно Гейтс призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования — как минимум до $110 млрд в год. Их следует направить по всему миру в развитие возобновляемых источников энергии и другие инновации. «Мы должны изменить физическую экономику темпами, которых еще не было в истории», — полагает Гейтс.

Minval.az