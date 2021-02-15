Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе противодействия терроризму.

Комментируя убийство 13 мирных граждан Турции террористами PKK в районе Гара в Ираке, министр написал в Twitter: «На Западе продолжают придерживаться двойных стандартов и делить террористов на «хороших» и «плохих».

Спустя пять часов после публикации, доступной и на английском языке, в Госдепе США выразили соболезнования Турции в связи с убийством террористической организацией PKK 13 мирных граждан Турции на севере Ирака.

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, 14 февраля, что в ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака обнаружены тела 13 граждан, похищенных террористами в 2015 году.

Minval.az