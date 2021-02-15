Активные рейсы иранского военного самолёта на авиабазу «Хмеймим» могут быть связаны с переброской баллистических ракет.

Несколько дней назад иранские военные грузовые самолёты совершили довольно большое количество рейсов на российскую военную авиабазу «Хмеймим». По ряду предположений, груз, доставляемый Тегераном в Сирию, представляет собой баллистические ракеты малой дальности, однако, последние предполагается использовать не против Израиля, а против протурецких сил – таким образом Иран намерен нанести серию масштабных ударов по основным укрытиям боевиков, полевым штабам, складам вооружения и техники, передает портал avia.pro.

Ранее иранские самолёты не совершали рейсы на авиабазы «Хмеймим», предпочитая использовать Международный аэропорт Дамаска. Тем не менее, из-за израильских ударов, могло быть принято решение о перевозке ракетного вооружения через российскую авиабазу «Хмеймим», удары по которой Израиль конечно же наносить не будет.

Необходимо отметить, что официальных комментариев со стороны Тегерана о серии загадочных авиарейсов на авиабазу «Хмеймим» нет.

Minval.az