В Вашингтоне соболезнуют Анкаре в связи с убийством террористической организацией PKK 13 мирных граждан Турции на севере Ирака.

США поддерживают своего союзника по НАТО Турцию и выражают соболезнования семьям погибших, говорится в сообщении Госдепартамента.

«Если сообщения о том, что граждане Турции стали жертвами PKK, правдивы, то Вашингтон решительно осуждает эти действия», — подчеркнули в ведомстве.

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, 14 февраля, что в ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака обнаружены тела 13 граждан, похищенных террористами в 2015 году.

«В укрытии террористов, взятом под контроль в результате ожесточенных боев, были обнаружены тела ранее похищенных 13 турецких граждан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из невинных и безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Minval.az