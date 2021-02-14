Правительство Новой Зеландии объявило о новых санитарных мерах из-за распространения коронавируса внутри страны. Как сообщила в воскресенье на брифинге в Веллингтоне глава правительства страны Джасинда Ардерн, крупнейший город государства Окленд будет закрыт для въезда и выезда, а его жителям будет рекомендовано использование медицинских масок.

«Кабинет министров принял решение о том, что в воскресенье с 23:59 Окленд перейдет на третий уровень угрозы [национальной безопасности и здоровья] на три дня. Эти три дня должны дать нам достаточно времени на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования, чтобы установить насколько широко вирус распространился в сообществе», — сказала Ардерн (цитата по ТАСС).

Премьер отметила, что в соответствии с ограничениями третьего уровня все предприятия, учреждения и ведомства в Окленде будут закрыты, большая часть общественных мероприятий отменена, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Жителям города предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в 2 м и по возможности надевать маску. Дороги, ведущие в город, будут перекрыты, движение межрегионального общественного транспорта ограничено.

На всей остальной территории Новой Зеландии будет задействован менее строгий режим санитарных ограничений. Число участников общественных мероприятий ограничено до 100, а гражданам предписано поддерживать социальную дистанцию в 2 м. Все ограничения, как ожидается, будут отменены 17 февраля в конце дня, однако в понедельник, 15 февраля правительство страны пересмотрит уровень введенных ограничений.

Minval.az