Американский журнал People раскрыл содержание рукописного завещания телеведущего Ларри Кинга, сообщает «Лайф».

Журналист пожелал, чтобы его имущество, которое оценили в два миллиона долларов, было разделено поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей. Однако Энди и Чайя умерли ещё при жизни отца — летом 2020 года, в связи с этим наследство получат оставшиеся трое сыновей.

Завещание было написано 17 октября 2019 года, через два месяца после того, как Кинг подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик.

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