Лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели осудил убийство террористами РКК 13 турецких граждан в районе Гара на севере Ирака.

«Убийство турецких граждан в пещере является историческим и переломным моментом, чтобы привлечь к ответственности террористов РКК и их союзников», — приводит слова Бахчели «Анадолу».

Бахчели отметил, что операция Pençe Kartal-2, начатая 10 февраля для зачистки севера Ирака от террористов, завершилась успешно.

Глава партии поздравил с успешным завершением операции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, министра национальной обороны Хулуси Акара, командный состав и участвовавших в операции военных.

«Террористам РКК скоро придет конец. PKK/YPG — это уничтожение всех человеческих ценностей. Весть об убийстве террористами РКК 13 ранее похищенных граждан Турции ранила наши сердца. Соболезную гибели героических солдат и убитых граждан. Убийство граждан в пещере — это поворотный момент для привлечения к ответственности террористов РКК и их союзников. Ничто не будет прежним, никто не сможет скрыться за шаблонными фразами. Кто посмеет оправдывать убийц мирных граждан, тот станет пособником преступления. Он террорист. Каждый должен сделать выбор, выбрать на чьей он стороне», — отметил Бахчели.

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