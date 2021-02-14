По меньшей мере четыре человека в штате Орегон заразились коронавирусом, несмотря на то, что были привиты двумя дозами вакцины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NBC.

По данным властей, во всех четырех случаях заразившиеся либо не испытывают никаких симптомов, либо переносят болезнь в легкой форме. При этом у всех заразившихся наличие инфекции было выявлено более чем через 14 суток после того, как они получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

«Мы работаем в сотрудничестве с местными властями и специалистами в сфере здравоохранения с тем, чтобы выявить источник заражения, — приводит NBC заявление департамента здравоохранения Орегона. — На данный момент мы проводим процедуру определения последовательности генома, результаты будут известны на следующей неделе». Как уточняет телекомпания, аналогичный случай был зафиксирован в штате Северная Каролина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США применены более 50 млн доз вакцины, свыше 12 млн человек введены обе необходимые дозы препарата. Всего в стране выявлено более 27,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 484 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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