По меньшей мере три человека погибли, еще трое получили ранения в результате схода двух лавин в районе Камникско-Савиньских Альп в Словении.

Первая лавина сошла в субботу около 10:30 (13:30 бак.вр.) с горы Сторжич, в результате чего два альпиниста умерли от полученных травм, двое получили ранения. Оставшиеся в живых спортсмены сообщили о произошедшем властям, сообщает ТАСС со ссылкой на Словенское агентство печати.

Вторая лавина образовалась во время проведения спасательной операции. Один альпинист умер на месте, другой получил тяжелые травмы.

Кроме того, серьезно пострадали два сотрудника спасательных служб.

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