Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым, учитывая риск того, что вывод войск может превратить страну в убежище для террористов.

«Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет», — сказал Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не хочет оставаться в Афганистане «дольше, чем необходимо».

«Талибы должны сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов», — отметил Столтенберг.

«Предстоящие дни и недели важны. Состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США, и я ожидаю, что союзники проведут интенсивное обсуждение по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане», — сказал генсек НАТО.

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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