В ходе антитеррористической операции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака были нейтрализованы 48 террористов РКК, еще двое террористов были схвачены. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Операция завершена. Подразделения Сухопутных войск и ВВС вернулись на свои базы, казармы», — добавил Акар.

Глава Минобороны сообщил, что 10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция «Pençe Kartal-2», направленная на уничтожение террористов, обеспечение безопасности границ и поиски ранее похищенных террористами граждан Турции.

По словам министра, в рамках операции ВВС Турции было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов, передает «Анадолу».

Акар отметил, что вслед за воздушной операцией стартовала сухопутная операция.

«В начале сухопутной операции героически погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения. В рамках операции были уничтожены 48 террористов, в том числе трое так называемых высокопоставленных руководителей, еще двое террористов были схвачены. Таким образом, в целом были нейтрализованы 50 террористов», — сообщил Акар.

По словам Акара, в ходе операции были использованы главным образом боеприпасы отечественного производства.

По террористам был нанесен мощный удар, территория взята под контроль, добавил министр.

«Во имя безопасности Турции и ее народа ВС страны будут решительно продолжать антитеррористическую операцию до уничтожения последнего террориста», — подчеркнул Акар.

В ходе операции Pençe Kartal-2 обнаружены тела 13 граждан, похищенных террористами в 2015 году, сообщил Хулуси Акар.

«В укрытии террористов, взятом под контроль в результате ожесточенных боев, были обнаружены тела ранее похищенных 13 турецких граждан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из невинных и безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Акар отметил, что в ходе допроса двух схваченных террористов стало известно, что турецкие граждане были убиты в укрытии, как только террористы узнали об операции.

«Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены», — добавил он.

Глава оборонного ведомства назвал важной и сложной операцию, охватывающую широкую территорию и поблагодарил весь персонал Вооруженных сил Турции, участвовавший в операции.

Minval.az